الحبس لـ22 شخص أغلقوا باب الجامع لمنع الإمام من صعود المنبر بالطائف 

المناطق_ وكالات

أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف، حكمها في القصة الأكثر جدلاً في الفترة الماضية، بسبب قيام بعض الأشخاص بإغلاق باب الجامع ومنع الإمام من الدخول والصعود على المنبر.

تبين أن المتهمين أغلقوا باب الجامع ومنعوا الإمام من الدخول والصعود على المنبر، وبرروا ذلك بعدم رغبة الناس في إمامته.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة تعزيرية على المتهمين لقاء ما قاموا به من تحريض ضد موظف يؤدي مهامة الرسمية. وأصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة 19 متهمًا بالسجن شهرًا وغرامة 2000 ريال ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 10 أيام.