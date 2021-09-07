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خبير أورام: الإفراط في تناول هذا النوع من الغذاء يسبب «سرطان القولون»

خبير أورام: الإفراط في تناول هذا النوع من الغذاء يسبب «سرطان القولون»
http://almnatiq.net/?p=1024239
المناطق - وكالات:

كشف الطبيب الروسي الشهير وخبير الأورام ألكسندر مياسنيكوف، عن العوامل الرئيسية المسببة للإصابة بسرطان القولون، وهو الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

 

وقال مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إن اللحوم الحمراء المعالجة هي: النقانق والصوصج واللحم المقدد ولحم الخنزير، وأضاف لهذه القائمة لحم البقر والضأن.

 

وأكد مياسنيكوف على أن علماء الأورام يعتبرون هذه اللحوم رسميًا مادة مسرطنة كالتبغ والكحول والمواد الكيميائية، مشيرًا إلى أن هناك بالطبع عوامل أخرى تسبب الإصابة بالسرطان مثل العوامل الوراثية والتهاب القولون التقرحي.

 

ووجه مياسنيكوف النصيحة، بعدم انتظار ظهور أعراض المرض، وإجراء تنظير للقولون بعد بلوغ الخمسين من العمر، لأنه قبل هذا العمر نادرًا ما تشخص إصابات بسرطان القولون.

 

 

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