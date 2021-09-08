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غرفة أبها تعقد الاجتماع الثالث للجنة الإعلام الرقمي

غرفة أبها تعقد الاجتماع الثالث للجنة الإعلام الرقمي
http://almnatiq.net/?p=1024242
محررو المناطق:

عُقد أمس، الاجتماع الثالث للجنة الإعلام الرقمي بغرفة أبها، والذي استعرض استراتيجية وأنشطة اللجنة، خلال الفترة المقبلة، وسط حضور رئيس اللجنة محمد دوسري، وأعضاء اللجنة.

 

من ناحية أخرى، دعا حساب غرفة أبها الرسمي على تويتر، لحضور ورشة العمل عن بعد بعنوان «أسسها صح»، للأستاذ عبد العزيز الزيادي، مستشار قانوني ريادي، عبر برنامج Zoom، اليوم الأربعاء، في السابعة مساء.

 

كانت غرفة أبها، قد أكدت في وقت سابق أن المنشآت التجارية، يمكنها الآن إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني بشكل إلكتروني دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوية من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر.

 

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