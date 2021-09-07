«نزاهة» تواصل ضرب الفاسدين.. التحقيق مع 748 متهمًا.. وإيقاف 282 مواطنًا ومقيمًا في 10 وزارات

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http://almnatiq.net/?p=1024256
محررو المناطق:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مباشرة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443 هـ.

 

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر: بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة اختصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 282 مواطنا ومقيما منهم موظفين من وزارات «الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية»، لتورطهم بتهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير»، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

 

وأهابت الهيئة بالمواطنين، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه.

 

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