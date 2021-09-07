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«خبير صحة» يكشف عن فوائد سحرية لشرب الماء في هذا الوقت

«خبير صحة» يكشف عن فوائد سحرية لشرب الماء في هذا الوقت
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محررو المناطق

كشف الدكتور صالح الأنصاري، خبير تعزيز الصحة، أن كثرة شرب الماء تعمل على حرق الدهون الموجودة بالجسم، وتنقص الوزن.

 

وقال الأنصاري، في تصريحات متلفزة، إن قلة شرب الماء تجعل الجسم جافًا، وبالتالي تقل قدرته في حرق السعرات الحرارية، وعلى العكس من ذلك فإن كثرة شرب الماء تحسن الحرق والأيض في الجسم.

 

وأشار خبير تعزيز الصحة، إلى أن سيولة الدم تتحسن في شهر رمضان رغم أن الشخص لا يأكل ولا يشرب، ولا ينتج عن ذلك أي ضرر، موضحًا أن الجسم كلما احتاج للطاقة يذهب للدهون المتراكمة التي يتحول جزء منها إلى مياه أيضًا.

 

وأوضح الأنصاري، أن أنسب وقت لشرب الماء يكون في الصباح، وذلك من خلال تناول كوبين أو ثلاثة، ناصحًا في الوقت ذاته، أن تكون درجة حرارة المياه بدرجة حرارة الغرفة.

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