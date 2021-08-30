«آبل» تكشف عن هواتف آيفون 13 في هذا الميعاد  

المناطق - وكالات:

حددت شركة آبل العملاقة، 14 سبتمبر الجاري، ليكون موعدًا لحدثها الافتراضي المنتظر للكشف عن هواتف آيفون 13 وأحدث الأجهزة الذكية والابتكارات الخاصة بها، ومن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن الجيل السابع من ساعاتها الذكية وربما جهاز آيباد برو، بالإضافة إلى أجهزة ماك جديدة، بحسب بيان رسمي.

وكشف ساميك شاترجي المحلل لدى «جي.بي مورجان» خلال مذكرة عن معدلات التحديثات والتي بلغت ذروتها في 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات التحديث متواضعة، لكنها ستظل تقود لنشاط كبير في 2022″، مضيفًا أنه لا يزال يتوقع عامًا قياسيًا بفضل ارتفاع مبيعات الهاتف المنخفض السعر آيفون إس.إي.

ووفقًا للتسريبات ربما تحمل هواتف آبل الجديدة كاميرات أقوى مع قدرات تقريب أكبر، وبالإضافة لدعمها شاشات بسرعة تحديث تصل إلى 120 هرتز، وكذلك دعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة، بجانب قدومها مع نتوء أصغر حجمًا مقارنة مع الجيل السابق – مع كاميرا أمامية ومستشعر Face ID للتعرف على الوجه.

فيما أشار تقرير لـ”بلومبيرغ” إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو وأن تكون به أيضا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

ويستخدم وضع البورتريه مستشعر العمق بالهاتف للتركيز على الوجوه مع تغييم الخلفية، مما يسمح للمصورين الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.