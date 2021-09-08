تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعية في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)

محررو المناطق

أظهرت فيديو بثته قناة السعودية عبر أثير برنامج «صباح السعودية»، اليوم الاربعاء، جمال روعة الطبيعية في مرتفعات مدينة جازان، من خلال التصوير الجوي.

وتعد منطقة جازان هي إحدى المناطق الإدارية التابعة للمملكة، تقع بجنوب غرب المملكة وتطل على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة جازان نحو 13.457 ألف كم2 بخلاف ما يقارب 80 جزيرة بالبحر الأحمر أشهرها جزيرة فرسان، حيث تبلغ مساحة هذه الجزر نحو 702 كم2، وتمثل هذه المساحة للمنطقة ما يقارب 0.7 % من مساحة المملكة، وهي بذلك تعتبر من أصغر المناطق مساحة بعد منطقة الباحة.​