احدث الأخبار

أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها
أبرز المواد
 تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)
أجواء المناطق
 مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام يؤكّد الجاهزيّة التامّة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميّاً
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه: أمطار رعديّة على منطقة عسير
أبرز المواد
 السديس يدشّن الخطّة الإستراتيجيّة لوكالة شؤون المسجد الحرام
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 رسام يشكل لوحاته على الزجاج باستخدام معجون الأسنان (فيديو)
أبرز المواد
 «الأرصاد» تحذر من أتربة مثارة على الرياض
أبرز المواد
 رغم فوائده المتعددة.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البصل
أبرز المواد
 ليس كورونا.. منظمة دولية تحذر من وفاة مئات الآلاف بهذا المرض
أبرز المواد
 عالم يُعدد فوائد تناول «الشاي» يوميًا.. يمنح الإنسان عمرًا أطول
أبرز المواد
أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها

أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها

أبرز المواد
تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)

تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)

أجواء المناطق
مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام يؤكّد الجاهزيّة التامّة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميّاً

مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام يؤكّد الجاهزيّة التامّة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميّاً

أبرز المواد
الأرصاد تنبه: أمطار رعديّة على منطقة عسير

الأرصاد تنبه: أمطار رعديّة على منطقة عسير

أبرز المواد

أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها

أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها
http://almnatiq.net/?p=1024356
المناطق - وكالات

تتنوع حصوات الكلى بحسب طبيعة الجسم، ولكن أعراضها متشابهة ومزعجة للغاية، خاصة إذا تُركت الحصوات لتكبر مع مرور الوقت، والكلية هي عضو بجسم الإنسان بحجم قبضة اليد، وتتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم، كما تنظف الكلى السليمة الفضلات من الدم وتزيلها من البول، وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم، بحسب صحيفة «إكسبريس البريطانية».

6 علامات تشير للإصابة بحصوات الكلى.. منها الحرارة والعرق

ووفقاً لـ«سبوتنيك» تعتبر الحصوات الأكثر شيوعاً في العالم هي حصوات الكالسيوم وهي ناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى، كما أن هناك عددَا من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، منها أنه إذا كان لديك انخفاض في حجم البول، فهذا يعني أن الكلى لا يمكنها أن تذوب وتعالج ما يمر بها، ما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

ودومًا ما يلعب النظام الغذائي دورًا في تكوين حصوات الكلى، وقد وجد أن الوجبات الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى، ومن الممكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

كما تشمل عوامل الإصابة الأخرى بحصوات الكلى السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

أعراض حصوات الكلى

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏في المملكة المتحدة «NHS» تأتي أعراض حصوات الكلى كالأتي:

– ألم في جانب البطن أو الفخذ

– قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

– الحرارة العالية

– الشعور بالتعرق

– الألم الشديد غير الثابت «يأتي ويذهب»

-بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، «أنبوب يربط الكلى بالمثانة»، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب الكلى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*