أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها

المناطق - وكالات

تتنوع حصوات الكلى بحسب طبيعة الجسم، ولكن أعراضها متشابهة ومزعجة للغاية، خاصة إذا تُركت الحصوات لتكبر مع مرور الوقت، والكلية هي عضو بجسم الإنسان بحجم قبضة اليد، وتتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم، كما تنظف الكلى السليمة الفضلات من الدم وتزيلها من البول، وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم، بحسب صحيفة «إكسبريس البريطانية».

6 علامات تشير للإصابة بحصوات الكلى.. منها الحرارة والعرق

ووفقاً لـ«سبوتنيك» تعتبر الحصوات الأكثر شيوعاً في العالم هي حصوات الكالسيوم وهي ناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى، كما أن هناك عددَا من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، منها أنه إذا كان لديك انخفاض في حجم البول، فهذا يعني أن الكلى لا يمكنها أن تذوب وتعالج ما يمر بها، ما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

ودومًا ما يلعب النظام الغذائي دورًا في تكوين حصوات الكلى، وقد وجد أن الوجبات الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى، ومن الممكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

كما تشمل عوامل الإصابة الأخرى بحصوات الكلى السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

أعراض حصوات الكلى

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏في المملكة المتحدة «NHS» تأتي أعراض حصوات الكلى كالأتي:

– ألم في جانب البطن أو الفخذ

– قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

– الحرارة العالية

– الشعور بالتعرق

– الألم الشديد غير الثابت «يأتي ويذهب»

-بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، «أنبوب يربط الكلى بالمثانة»، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب الكلى.