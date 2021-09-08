احدث الأخبار

نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا
أبرز المواد
 أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها
أبرز المواد
 تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)
أجواء المناطق
 مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام يؤكّد الجاهزيّة التامّة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميّاً
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه: أمطار رعديّة على منطقة عسير
أبرز المواد
 السديس يدشّن الخطّة الإستراتيجيّة لوكالة شؤون المسجد الحرام
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 رسام يشكل لوحاته على الزجاج باستخدام معجون الأسنان (فيديو)
أبرز المواد
 «الأرصاد» تحذر من أتربة مثارة على الرياض
أبرز المواد
 رغم فوائده المتعددة.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البصل
أبرز المواد
 ليس كورونا.. منظمة دولية تحذر من وفاة مئات الآلاف بهذا المرض
أبرز المواد
نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا

نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا

أبرز المواد
أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها

أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها

أبرز المواد
تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)

تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)

أجواء المناطق
مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام يؤكّد الجاهزيّة التامّة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميّاً

مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام يؤكّد الجاهزيّة التامّة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميّاً

أبرز المواد

نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا

نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا
http://almnatiq.net/?p=1024358
المناطق- وكالات:

أظهرت دراسة جديدة، أن المزيد من الأطفال والمراهقين يعانون من القلق والاكتئاب أثناء الإصابة بفيروس كورونا. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى التغييرات التي أجبروا على التعامل معها أثناء الوباء، بحسب CNN.

 

أجسادهم تكافح بالفعل الأعصاب والهرمونات ويتساءلون عن مكانهم في مجتمعاتهم، وإذا أضفت وباء عالميا، فسيتم تضخيم كل شيء، مما يخلق تأثيرًا كبيرًا على صحتهم العقلية.

 

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة jama pediatrics، فإن ضعف عدد الأطفال والمراهقين عانوا من أعراض القلق والاكتئاب أثناء جائحة فيروس كورونا.

 

مقارنة بالأرقام قبل الوباء، كان 1 من كل 4 مراهقين مصاب بالاكتئاب، وكان 1 من كل 5 مراهقين يتعامل مع مستويات مرتفعة من القلق.

 

هذا ليس مفاجئا بالنظر إلى إغلاق المدارس وأصبح التعلم عن بعد هو القاعدة، والفرص للقاء الأقران أو الكبار الداعمين خارج المنزل تضاءلت وتوقفت الأنشطة والهوايات اللامنهجية تقريبًا، ناهيك عن الظروف المتغيرة باستمرار وتعطيل روتينهم.

 

وفقًا لجينا ججوفر، أخصائية علم السريري للأطفال، فإن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى الشعور باليأس مما قد يؤدي إلى أفكار انتحارية، ولكن هناك طريقة لتغيير الأمور ومساعدة الأطفال والمراهقين على التأقلم بطريقة صحية.

 

وتابعت: تحدث إلى أطفالك وحاول الحفاظ على روتين متنظم وضعهم في المدرسة إذا كان ذلك آمنًا، وراقب عادتهم في النوم والأكل ومزاجهم، وتذكر طلاب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية إذا لزم الأمر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*