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«طباخ رونالدو» يكشف سر نظامه الغذائي

«طباخ رونالدو» يكشف سر نظامه الغذائي

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«طباخ رونالدو» يكشف سر نظامه الغذائي

«طباخ رونالدو» يكشف سر نظامه الغذائي
http://almnatiq.net/?p=1024374
المناطق - وكالات

كشف الطباخ السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الحالي، أسرار النظام الغذائي الخاص بأسطورة كرة القدم، وأشرف الطاهي الإيطالي الشهير جورجيو بارون على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

 

حيث أوضح بارون في حديث لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، بأن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

 

وأضاف: كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني.

 

وأشار بارون، الى أن النجم البرتغالي كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى، مضيفاً أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات.

 

وأوضح بارون أنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجبات رونالدو، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

 

وأوضح الطاهي الإيطالي أن نظام رونالدو الغذائي كان مقترنًا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.

 

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