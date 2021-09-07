خسائر فادحة لـ«الحوثي».. الجيش اليمني يعلن مقتل 60 مسلحًا بمأرب

المناطق - وكالات

شهدت محافظة مأرب اشتباكات عنيفة، اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش والمقاومة اليمنية مع مليشيات الحوثي المنقلبة على الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

حيث كشف مصدر عسكري أن غالبية الاشتباكات شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحيط المدينة الاستراتيجية في شمال اليمن.

وأضاف المصدر أن أكثر من 60 من الحوثيين لقوا حتفهم في غارات جوية، و سقوط 18 قتيلًا من القوات الشرعية خلال الـ 48 ساعة الماضية. وقال إن الحوثيين “شنوا هجمات متزامنة أمس استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء” مشيرا الى أن قوات الحكومة اليمنية تمكنت من صد تلك الهجمات، بحسب «فرانس برس».

وتعمدت الميليشيات إلى استقدام تعزيزات بشرية على مدى اليومين الماضيين، من أربع محافظات يمنية تخضع لسيطرتها ونقلتهم إلى جبهات مأرب.