في اليوم العالمي لمحو الأمية.. التعليم: تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً وخفض نسبة الأميين إلى 3.7%

محررو المناطق:

في الثامن من سبتمبر من كل عام، يحتفي العالم بـ «اليوم العالمي لمحو الأمية»، الذي أقرته منظمة اليونسكو؛ لخفض نسبة الأمية في العالم، والوصول لمجتمعات أكثر استدامة وأكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة.

وفيما يخص المملكة، نجحت وزارة التعليم في خفض نسبة الأمية في إلى 3.7% خلال العام الحالي، مكثفة في الوقت نفسه جهودها لخدمة الأميين وكبار السن، وتوفير خدمات التعليم المستمر لهم.

ونفذت التعليم، 1314 برنامجا تدريبيا لمحو الأمية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 90 ألف شخص في مراكز الأحياء، كما أتاحت مع بداية العام الدراسي 1443 برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع حاجات السوق، وطوّرت معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية.

هذا بالإضافة إلى تطوير الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر ونظام الفصول الدراسية الثلاثة ولتتناسب وتتوافق مع خصائص الكبار، كما نفّذت العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار خلال الجائحة عن بُعد، وإطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، إلى جانب استمرار العملية التعليمية وانتظامها في مدارس التعليم المستمر (بنين- بنات) في كل المناطق والمحافظات، وتحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية.

كما نفذت وزارة التعليم، 1314 برنامجًا لمحو الأمية عن بُعد داخل مراكز الأحياء المتعلمة، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء، كذلك تم اعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية، وكذلك ترشيح مدينتي مكة وينبع للانضمام إلى مدن التعلّم.

وبشأن الحملات التوعوية، قدمت الوزارة برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد لصيف عام 1442 في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهودها في محو الأمية للمواطنين القاطنين في الأماكن النائية، إذ استفاد من هذه الحملات نحو 470 شخصًا؛ وذلك بهدف تسريع إيجاد الحلول المبتكرة والبدائل الرقمية ذات المعايير العالمية ومستوى عالٍ من الجودة.