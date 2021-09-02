احدث الأخبار

«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها
أهم الاخبار
 انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
أبرز المواد
 هلال شهر صفر يزين سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم
أبرز المواد
 عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات
أبرز المواد
 جرّاح أعصاب يكشف: 3 طرق وراء اختراق كورونا للدماغ
أبرز المواد
 لأول مرة.. «صحة جدة» تعلن تشغل جهاز جديد لتغيير الدم للأطفال
أبرز المواد
 قصة مظلمة عن القتل الجماعي.. جثث نهر ستيت تثير أزمة بين السودان وإثيوبيا
أبرز المواد
 القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما
أبرز المواد
 تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 «خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)
أبرز المواد
 عشرات القتلى والجرحى عقب اندلاع حريق داخل سجن في إندونيسيا (فيديو)
أبرز المواد
 شرطة نجران: القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين
أبرز المواد
«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

أهم الاخبار
انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

أبرز المواد
هلال شهر صفر يزين سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم

هلال شهر صفر يزين سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم

أبرز المواد
عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات

عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات

أبرز المواد

عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات

عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات
http://almnatiq.net/?p=1024407
محررو المناطق

ناقش ضيوف برنامج «كورة»، مساء الثلاثاء، أزمة نقل مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، في محاولة لمعرفة من المسؤول عن الأمر.

 

وقال الناقد الرياضي عبد العزيز السويد:«أتوقع إن الشخص الذي وضع هذا (يقصد نظام البث والاشتراك) أنا بالنسبة ليا لازم يحس كرة القدم وش هي بالنسبة لينا، ووش هي بالنسبة للشعب، وأنا ما عندي مشكلة تصير فيه أخطاء فنية عادي جدا».

 

وأضاف: «أبغى أحد يكلمني إيش اللي قاعد يصير، اللي قاعد يصير تذكرت في السبعينيات والثمانينات ميلاديًا، لما يطفي الكهرباء وتورح تسأل جيرانكم في كهربا ولا لا»، منتقد في الوقت نفسه، عدم وجود بيان ولا تقرير أو اعتذار، «ولا فيه اللي صار هذا راح إن شاء الله يتحل».

 

كانت منصة «شاهد» قد اعتذرت في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، لجماهير المملكة بسبب بعض الأخطاء التي واجهها المشاهدون، وتسببت في تأخير تفعيل اشتراكاتهم، قبل مباراة الأخضر ضد عمان، في تصفيات كأس العالم 2022.

 

وقالت المنصة في بيانها الرسمي عبر تويتر: «جمهورنا الكروي وعشاق الرياضة.. ندرك تمامًا مقدار الحماس الذي سبق مباراة المنتخب ضد نظيره العماني، خاصة قُبيل تفعيل البعض لاشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز استقبال GOBX أو شاهد VIP».

روابط ذات صلة

موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم.. والقنوات الناقلة
ملامح تشكيل «الأخضر» أمام فيتنام.. ورينارد يجري 3 تغييرات جوهرية

ملامح تشكيل «الأخضر» أمام فيتنام.. ورينارد يجري 3 تغييرات جوهرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*