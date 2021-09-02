عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات

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ناقش ضيوف برنامج «كورة»، مساء الثلاثاء، أزمة نقل مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، في محاولة لمعرفة من المسؤول عن الأمر.

وقال الناقد الرياضي عبد العزيز السويد:«أتوقع إن الشخص الذي وضع هذا (يقصد نظام البث والاشتراك) أنا بالنسبة ليا لازم يحس كرة القدم وش هي بالنسبة لينا، ووش هي بالنسبة للشعب، وأنا ما عندي مشكلة تصير فيه أخطاء فنية عادي جدا».

وأضاف: «أبغى أحد يكلمني إيش اللي قاعد يصير، اللي قاعد يصير تذكرت في السبعينيات والثمانينات ميلاديًا، لما يطفي الكهرباء وتورح تسأل جيرانكم في كهربا ولا لا»، منتقد في الوقت نفسه، عدم وجود بيان ولا تقرير أو اعتذار، «ولا فيه اللي صار هذا راح إن شاء الله يتحل».

كانت منصة «شاهد» قد اعتذرت في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، لجماهير المملكة بسبب بعض الأخطاء التي واجهها المشاهدون، وتسببت في تأخير تفعيل اشتراكاتهم، قبل مباراة الأخضر ضد عمان، في تصفيات كأس العالم 2022.

وقالت المنصة في بيانها الرسمي عبر تويتر: «جمهورنا الكروي وعشاق الرياضة.. ندرك تمامًا مقدار الحماس الذي سبق مباراة المنتخب ضد نظيره العماني، خاصة قُبيل تفعيل البعض لاشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز استقبال GOBX أو شاهد VIP».