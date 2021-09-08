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«خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)

«خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)

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«خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)

«خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024408
محررو المناطق

قال الطبيب المختص في علم الوبائيات عبد الكريم قزيز، إن هناك شكوك في تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح باليابان، ورجح أن يكون السبب هو الضغط على خطوط الإنتاج.

 

وأضاف المتخصص عبر قناة «العربية» الفضائية، أن هناك حوادث مؤسفة جرت في اليابان ولا تتعلق فقط بالثلاث أشخاص الذين توفوا جراء اللقاح المتلوث.

 

وتابع قزيز، «أن الملوثة تعني انها أثناء الانتاج حدث خطأ ما أدى الى دخول عناصر مثل البطاط، أو شيء أخر في السائل الذي يكون اللقاح، مشيراً الى أنه من الممكن على وزارة الصحة والهيئات التي تراقب عمل مصانع انتاج اللقاح أن تزيد الرقابة على هذه المنتجات».

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