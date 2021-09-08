عشرات القتلى والجرحى عقب اندلاع حريق داخل سجن في إندونيسيا (فيديو)

المناطق - وكالات:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على نطاق واسع، مقطع فيديو يرصّد لقطات من حريق هائل شب بسجن قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأظهر المقطع، قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء، وهم يكافحون للسيطرة على الحريق، بينما تتصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لقي ما لا يقل عن 41 سجينا حتفهم وأصيب 80 إثر نشوب حريق هائل داخل سجن مكتظ فى إندونيسيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو ساعتين لإخماد الحريق، والمئات من رجال الشرطة والجيش انتشروا حول المجمع لمنع السُجناء من الفرار.

وأشار عمران، إلى أن الوضع بات تحت السيطرة الآن، هناك 41 سجينا على الأقل لقوا حتفهم، ونقل 80 إلى مستشفى، حيث أصيب ثمانية منهم بحروق شديدة مشيرا إلى أن السلطات الإندونيسية ما زالت تحقق في سبب الحادث، لكن التحقيق الأولي أشار إلى حدوث ماس كهربائي في إحدى الزنزانات.