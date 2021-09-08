احدث الأخبار

تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 «خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)
أبرز المواد
 عشرات القتلى والجرحى عقب اندلاع حريق داخل سجن في إندونيسيا (فيديو)
أبرز المواد
 شرطة نجران: القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين
أبرز المواد
 في اليوم العالمي لمحو الأمية.. التعليم: تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً وخفض نسبة الأميين إلى 3.7%
أبرز المواد
 مصرع «وزير الطوارئ الروسي» أثناء محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات
أبرز المواد
 «خبير طقس»: اشتداد الرياح المثيرة للغبار على 5 مناطق
أبرز المواد
 «طباخ رونالدو» يكشف سر نظامه الغذائي
الرياضة
 خسائر فادحة لـ«الحوثي».. الجيش اليمني يعلن مقتل 60 مسلحًا بمأرب
أبرز المواد
 نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا
أبرز المواد
 أعراض تنذر بإصابتك بحصى الكلى.. الشعور بالتعرق أبرزها
أبرز المواد
 تصوير جوي يرصد جمال روعة الطبيعة في مرتفعات مدينة جازان (فيديو)
أجواء المناطق
تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أبرز المواد
«خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)

«خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)

أبرز المواد
عشرات القتلى والجرحى عقب اندلاع حريق داخل سجن في إندونيسيا (فيديو)

عشرات القتلى والجرحى عقب اندلاع حريق داخل سجن في إندونيسيا (فيديو)

أبرز المواد
شرطة نجران: القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين

شرطة نجران: القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين

أبرز المواد

تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1024426
محررو المناطق

دعا الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد والمنتشر حديثاً حول العالم والمعروف علمياً بـ «كوفيد -19».

 

وقال المتحدث على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاربعاء، « أدعو الجميع إلى المسارعة في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة»

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، «حيث تساهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله».

روابط ذات صلة

«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)

«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)
الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها

الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها
ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*