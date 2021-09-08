تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محررو المناطق

دعا الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد والمنتشر حديثاً حول العالم والمعروف علمياً بـ «كوفيد -19».

وقال المتحدث على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاربعاء، « أدعو الجميع إلى المسارعة في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة»

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، «حيث تساهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله».