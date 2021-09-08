لأول مرة.. «صحة جدة» تعلن تشغل جهاز جديد لتغيير الدم للأطفال

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أعلنت مستشفى شرق جدة البدء ولأول مرة على مستوى مستشفيات المحافظة في استخدام جهاز “Spectra Optia” العلاجيّ، حيث يعمل على فصل ونقل مكوّنات الدم، ويتمّ استخدامه للأطفال، وذلك بالتعاون بين أقسام أمراض دم الأطفال، والمختبر ، والأشعة التداخليّة.

وكشفت صحة جدّة، أنّ الجهاز يعدّ من أكثر أجهزة نقل الدم العلاجيّة تطوّراً في العالم، حيث يستخدم للأطفال والكبار المصابين بالأنيميا المنجليّة ممن يحتاجون إلى تغيير الدم بشكل دوري، بالإضافة إلى استخداماته في أمراض الدم المختلفة.

وأضافت صحة جدة أن الجهاز يقوم بتغيير الدم بشكل آمن و بطريقة مريحة للمريض، ولا يحتاج المريض للتنويم المسبق، ويمكنه الخروج في نفس اليوم، حيث تستغرق عمليّة تغيير الدم أقلّ من ساعتين، وتوفّر للمرضى الراحة والسلامة أثناء تغيير الدم.