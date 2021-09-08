جرّاح أعصاب يكشف: 3 طرق وراء اختراق كورونا للدماغ

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قال البروفيسور محمد فؤاد الجميلي، استشاري جراحة الأعصاب، إن كوفيد- 19 يصل الدماغ بطريقتين، مشيرًا إلى أن حوالي 33% من المصابين بكورونا يصابوا بأعراض عصبية.

وأضاف الجميلي، في تصريحات تلفزيونية: «في البداية نحب نذكر المشاهدين أن حوالي 33% من المصابين بكورونا يصابون بأعراض عصبية، وهذه النسبة تصل إلى 80% في الإصابات المتوسطة والخطيرة».

وتابع: أما كيف يصل الكوفيد للدماغ، فهناك طريقتين، الأولى هناك ما يسمى بوصول الفيروس بحد ذاته إلى الدماغ، أو الغزو الفيروسي للدماغ، وهناك ما يسمى بالاقتراب الوظيفي للدماغ».

وأكمل:« بالنسبة للغزو الفيروسي للدماغ، فهناك 3 طرق، أما عن طريق حاسة الشم، أو يصل عن طريق الدورة الدموية، أو عن طريق الأعصاب المحيطة، خاصة في الرئة والكلي».