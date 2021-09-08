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«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

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«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

«الأمن البيئي» يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها
http://almnatiq.net/?p=1024487
المناطق - واس

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي إيقاف 4 مخالفين لنظام البيئة، وهما مقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بمنطقة عسير.

 

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال.

 

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

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