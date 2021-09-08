احدث الأخبار

انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
أبرز المواد
 هلال شهر صفر يزين سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم
أبرز المواد
 عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات
أبرز المواد
 جرّاح أعصاب يكشف: 3 طرق وراء اختراق كورونا للدماغ
أبرز المواد
 لأول مرة.. «صحة جدة» تعلن تشغل جهاز جديد لتغيير الدم للأطفال
أبرز المواد
 قصة مظلمة عن القتل الجماعي.. جثث نهر ستيت تثير أزمة بين السودان وإثيوبيا
أبرز المواد
 القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما
أبرز المواد
 تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 «خبير أوبئة» يكشف سبب تلوث 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا باليابان (فيديو)
أبرز المواد
 عشرات القتلى والجرحى عقب اندلاع حريق داخل سجن في إندونيسيا (فيديو)
أبرز المواد
 شرطة نجران: القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين
أبرز المواد
 في اليوم العالمي لمحو الأمية.. التعليم: تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً وخفض نسبة الأميين إلى 3.7%
أبرز المواد
انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

أبرز المواد
هلال شهر صفر يزين سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم

هلال شهر صفر يزين سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم

أبرز المواد
عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات

عن أزمة نقل مباريات الأخضر.. ناقد رياضي: ذكرتني بقطع الكهرباء في السبعينيات

أبرز المواد
جرّاح أعصاب يكشف: 3 طرق وراء اختراق كورونا للدماغ

جرّاح أعصاب يكشف: 3 طرق وراء اختراق كورونا للدماغ

أبرز المواد

انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
http://almnatiq.net/?p=1024497
المناطق - واس:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545،624 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 188 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534,639 حالة.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8،598 حالة وفاة.

 

وذكرت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

روابط ذات صلة

تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تقي من المتحورات.. «الصحة» تدعو المواطنين بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)

«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)
المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 

المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*