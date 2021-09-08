انخفاض حاد في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

المناطق - واس:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545،624 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 188 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534,639 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8،598 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.