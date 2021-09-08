وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. التخصصات وطريقة التقديم

محررو المناطق:

كشف مُجمَّع الملك فهد لطباعة المُصحف الشريف، عن توفُّر وظائف إدارية شاغرة للسُعوديين، من حَمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المُجمَّع بمنطقة المدينة المنورة.

وأعلن مُجمَّع الملك فهد، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الوظائف ، فيما أبرزت إدارة المُجمَّع، أنَّ الوظائف المُتاحة وِفق المُسميات التالية:

أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الحاسب، هندسة الحاسب)

مُبرمج جافا سكريبت: شهادة البكالوريوس في أي تخصُص ذي الصلة

مُصمم جرافيكي: شهادة البكالوريوس في تخصُص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصُص ذي الصلة

مُطوِّر مواقع وتطبيقات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصُص تطوير البرمجيات

وأوضحت إدارة المُجمَّع، أنَّ التقديم مُتاح عبر موقع المُجمَّع الإلكتروني، ومُستمر حتى يوم الأربعاء “8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م”.