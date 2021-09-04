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أمين جازان يدعو المواطنين إلى التعاون في رصد التشوهات البصرية

أمين جازان يدعو المواطنين إلى التعاون في رصد التشوهات البصرية

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أمين جازان يدعو المواطنين إلى التعاون في رصد التشوهات البصرية

أمين جازان يدعو المواطنين إلى التعاون في رصد التشوهات البصرية
نايف بن سعيدان
http://almnatiq.net/?p=1024524
المناطق ـ جازان ـ فضه عطيف:

دعا أمين منطقة جازان «نايف بن سعيدان»، المُواطنين والمُقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المُرتبطة بها عبر رصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق «بلدي»، وخدمة «صوّر وأرسل».

 

جرى ذلك خلال جولة لأمين جازان زار فيها مُحافظة العارضة، ومُحافظة الحرث، ومركز القفل، ومركز الموسم، ومركز السهي، ومركز المضايا.

 

وتفقَّد أعمال مُعالجة التشوُّه البصري التي تقوم بها الأمانة وبلديات المنطقة المُرتبطة بها، في مواقع مُتفرقة بالقطاع الجنوبي من المنطقة.

 

ووقف على خُطط البلديات وجداولها الزمنية لمُعالجة التشوهات البصرية مثل حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ومخلفات البناء، والأرصفة المُتهالكة، وحواجز الحفريات.

 

وشدَّد على أنَّ الأمانة وبلديات المنطقة مُستمرة في تنفيذ خُططها وجهودها الرامية لمُعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

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