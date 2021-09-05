جامعة القصيم تحقق الفئة الأعلى بتقييم النجوم من منظمة «QS» الدولية

المناطق ـ القصيم:

حقَّقت جامعة القصيم، الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة «QS» الدولية للتصنيف بحصولها على فئة الـ 5 نجوم.

ووصلت الجامعة لتلك الفئة، بعد تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تُعنى بالجودة البرامجية والمُؤسسية، عقب خضوعها لعمليات تقييم مُستمرة وفقًا لهذه المعايير المُحددة لفترات مُتكررة من قبل هيئة «كيو اس».

وشدَّد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، الدكتور «خالد باني الحربي»، على أنَّ ذلك يُعد اعترافًا دوليًا بمُستوى الانضباط في الأداء المُؤسسي والأكاديمي للجامعة بمنحها.

ونوَّه إلى أنَّ الجامعة ستظل تعمل بخُطى ثابتة بما لديها من إمكانات، لتصل لمراتب عالية في التصنيفات الدولية والعالمية.

وقال مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الجودة، الدكتور «عبدالله الجهني»، إنَّ الجامعة تميَّزت في خدمتها للمُجتمع وتفاعلها مع الشرائح المُختلفة من المُجتمع ودعمها مُنقطع النظير في سبيل ذلك.