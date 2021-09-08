مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يحصل على شهادة عالمية بصداقة الطفل

الخرج - أشرف العصيمي:

نجح مُستشفى الولادة والأطفال بمُحافظة الخرج، في الحصول على شهادة «مُستشفى صديق الطفل»، عقب الخضوع للتقييم اللازم من قِبل مُنظمتيّ «الصحة العالمية» و«اليونيسيف».

وتُعد شهادة «المُستشفى صديق الطفل»، بمثابة اعتماد دولي لتشجيع المُستشفيات على تبنِّي سياسة الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية، وأهمها دعم الأمهات في البدء بالرضاعة الطبيعة في أسرع وقت مُمكن.

يُشار إلى أنَّ حصول المُستشفى على تلك الشهادة يأتي في إطار التطوُّر الذي تشهده المُستشفى بقيادة مُديرها الأخصائي “سعود النداح”، وجهود زملائه من كوادر طبية وادارية، وإشراف عام ومُتابعة الدكتور «صالح التميمي» الرئيس العام التنفيذي للتجمُّع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى.