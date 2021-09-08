احدث الأخبار

«أعراضه تتجاوز الـ 200».. أخصائية علاج طبيعي: حالة من كل 10 حالات تصاب بـ«كوفيد طويل الأمد»
أبرز المواد
 «الصحة» تحذر من خطورة متحورات كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين
أبرز المواد
 استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»
أهم الاخبار
 جامعة القصيم تحقق الفئة الأعلى بتقييم النجوم من منظمة «QS» الدولية
منطقة القصيم
 أمير جازان ينعي شقيق شيخ شمل ضمد ويعزي أسرته
منطقة جازان
 أمين جازان يدعو المواطنين إلى التعاون في رصد التشوهات البصرية
منطقة جازان
 «الفيصل» يطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية»: لم نرصد حالات «كورونا» بالمساجد خلال 4 أيام
أهم الاخبار
 مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يحصل على شهادة عالمية بصداقة الطفل
منطقة الرياض
 وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. التخصصات وطريقة التقديم
أبرز المواد
 شاهد.. مشاجرة عنيفة بين مقيم وحارس أمن داخل مجمع تجاري بحائل
أبرز المواد
 إيطاليا تبدأ خطة «التلقيح الإجباري» لمواجهة كورونا
أبرز المواد
«أعراضه تتجاوز الـ 200».. أخصائية علاج طبيعي: حالة من كل 10 حالات تصاب بـ«كوفيد طويل الأمد»

«أعراضه تتجاوز الـ 200».. أخصائية علاج طبيعي: حالة من كل 10 حالات تصاب بـ«كوفيد طويل الأمد»

أبرز المواد
«الصحة» تحذر من خطورة متحورات كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

«الصحة» تحذر من خطورة متحورات كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

أبرز المواد
استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

أهم الاخبار
جامعة القصيم تحقق الفئة الأعلى بتقييم النجوم من منظمة «QS» الدولية

جامعة القصيم تحقق الفئة الأعلى بتقييم النجوم من منظمة «QS» الدولية

منطقة القصيم

«أعراضه تتجاوز الـ 200».. أخصائية علاج طبيعي: حالة من كل 10 حالات تصاب بـ«كوفيد طويل الأمد»

«أعراضه تتجاوز الـ 200».. أخصائية علاج طبيعي: حالة من كل 10 حالات تصاب بـ«كوفيد طويل الأمد»
كورونا طويل الأمد
http://almnatiq.net/?p=1024561

قالت الدكتورة «هدى مبارك»، أخصائية العلاج الطبيعي، إنَّ حالة واحدة من بين كل 10 حالات تُصاب بأعراض «كوفيد طويل الأمد».

وأضافت «هدى مبارك» خلال حديثها لقناة «الإخبارية»، أنَّ استمرار الأعراض المُصاحبة لكوفيد عن «4 أسابيع» وتصل إلى «21» وهنا نسميها أعراض كوفيد طويل الأمد، وأكَّدت دراسة أنَّ حالة من كل 10 حالات تُصاب بأعراض «كوفيد طويل الأمد»، ويًعتبر مرض مُتعدد الأجهزة، إذ أنه يُسجل «200» عرض تُؤثر على الجسم وتتراوح بين الشدة والسكون، وهنا تظهر أهمية العلاج الطبيعي”.

وتابعت: «العلاج الطبيعي يعتمد على وضع استراتيجية علاجية بناءً على الأعراض التي يُعاني منها المريض وكيفية تجاوزها».

 

 

روابط ذات صلة

استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*