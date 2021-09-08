«أعراضه تتجاوز الـ 200».. أخصائية علاج طبيعي: حالة من كل 10 حالات تصاب بـ«كوفيد طويل الأمد»

قالت الدكتورة «هدى مبارك»، أخصائية العلاج الطبيعي، إنَّ حالة واحدة من بين كل 10 حالات تُصاب بأعراض «كوفيد طويل الأمد».

وأضافت «هدى مبارك» خلال حديثها لقناة «الإخبارية»، أنَّ استمرار الأعراض المُصاحبة لكوفيد عن «4 أسابيع» وتصل إلى «21» وهنا نسميها أعراض كوفيد طويل الأمد، وأكَّدت دراسة أنَّ حالة من كل 10 حالات تُصاب بأعراض «كوفيد طويل الأمد»، ويًعتبر مرض مُتعدد الأجهزة، إذ أنه يُسجل «200» عرض تُؤثر على الجسم وتتراوح بين الشدة والسكون، وهنا تظهر أهمية العلاج الطبيعي”.

فيديو | حالة من كل 10 حالات تصاب بأعراض “كوفيد “طويل الأمد .. ومستشفى التخصصي يوضح دور العلاج الطبيعي في تأهيل الأعراض #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9ZFcUqlfKp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 8, 2021

وتابعت: «العلاج الطبيعي يعتمد على وضع استراتيجية علاجية بناءً على الأعراض التي يُعاني منها المريض وكيفية تجاوزها».