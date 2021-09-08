«الأمن السيبراني» تستطلع آراء العموم حول مسودة وثيقة ضوابط أمن الأنظمة التشغيلية

محررو المناطق:

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المُهتمين من ذوي المصلحة والمُختصين بالأمن السيبراني، والجهات المالكة أو المُشغلة أو المُستضيفة للأنظمة التشغيلية، والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية.

ويشمل الضوابط الجديدة الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي بجميع الأجهزة، والأنظمة والشبكات المستخدمة لتشغيل أو أتمتة العمليات الصناعية.

وتهدف هذه الضوابط إلى التقليل من المخاطر السيبرانية على الأنظمة التشغيلية، وأنظمة التحكُّم الصناعي، وكذلك رفع مُستوى الأمن السيبراني لتلك الأنظمة حسب حساسيتها، إضافة إلى تمكين الجهات ذات العلاقة من تحديد وتحقيق مُتطلبات حماية الأنظمة التشغيلية.

وحثت الهيئة على المُشاركة وفق النموذج المُخصص لذلك عبر الرابط التالي: “”https://nca.gov.sa/pages/consultations.html، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد الموافق 19/2/1443هـ.