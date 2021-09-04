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استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

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استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»

استشاري علاج طبيعي يكشف تفاصيل جديدة حول أعراض «كوفيد طويل الأمد»
أعراض "كوفيد "طويل الأمد
http://almnatiq.net/?p=1024573
محررو المناطق:

قال الدكتور «محمد تكروتي»، استشاري العلاج الطبيعي، إنَّ أعراض «كوفيد طويل الأمد» تختلف من شخص إلى آخر، مثل معدل نبضات القلب، وتُشبع الدم بالأكسجين، أو حتى المشاكل العضلية أو العضوية المُصاحبة لهذا المرض، لذلك يضع المُتخصص في العلاج الطبيعي، الخطة العلاجية والتمارين اللازمة لكل مريض بناء على حالته.


وأضاف «تكروتي» خلال حديثه لـ«الإخبارية»: “أنصح كل المُصابين والمُتعافين من هذا المرض بأهمية اتباع النصائح التي أُعطيت لهم من قِبل الفريق الطبي، وعلى الأطباء تحفيز المرضى على ضرورة اتباع تلك النصائح وأهمية مُتابعة التمارين العلاجية واستمرار أدائها في المنزل”.

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