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يسير على خطى «إنستجرام».. ميزة جديدة من «تويتر» لدعم عرض الصور والفيديو
تويتر
http://almnatiq.net/?p=1024587
محررو المناطق:

أطلق تطبيق «تويتر»، تحديثًا جديدًا يُشبه الخصائص التي يُوفرها تطبيق «إنستغرام»، وتحديدًا طريقة عرض الصور والفيديو.

 

ويعرض التطبيق في تحديثه الجديد المقاطع والصور داخل التغريدات أو على الشاشة الرئيسية بشكل أكبر من السابق، ودون وجود إطارات.

 

وكان التطبيق قد أطلق مُؤخرًا ميزة جديدة تسمى «Super Follow»، من خلال استخدام نظام غريب يمنح كل مُستخدم عملية الشراء الخاصة به داخل التطبيق.

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