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«الصحة» تحذر من خطورة متحورات كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

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«الصحة» تحذر من خطورة متحورات كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

«الصحة» تحذر من خطورة متحورات كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين
وزارة-الصحة
http://almnatiq.net/?p=1024590
المناطق - الرياض:

قالت وزارة الصحة إنَّ مُتحورات كورونا سريعة الانتشار، داعية إلى أهمية أخذ جُرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المخاطر والتداعيات الخطيرة لهذه المُتحورات.

وقالت الصحة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، على الجميع استمرار التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمُبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح.

وعلى صعيدٍ مُتصل، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمُستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (119) حالة مُؤكدة، وتعافي (188) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) حالة منها (589) حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أنَّ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545624) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (534639) حالة، وفيما يخُص الوفيات فقد تمَّ تسجيل عدد (7) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8598) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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