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موجة غبار تجتاح المنطقة الشرقية وتتسبب في إغلاق طريق رئيسي

موجة غبار تجتاح المنطقة الشرقية وتتسبب في إغلاق طريق رئيسي
موجة غبار
http://almnatiq.net/?p=1024609
محررو المناطق:

شهدت المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، موجة غبار كبيرة اجتاحت العديد من المناطق وعلى رأسها طريق «الأحساء – الدمام» الذي تم إغلاقه بشكل مُؤقت لحين استقرار الطقس.

وأظهر فيديو، نشرته «الإخبارية»، اجتياح الموجة للمنطقة، مِمَّا تسبَّب في شبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة.

جدير بالذكر أنَّ المركز الوطني للأرصاد كان قد أصدر تنبيها بموجة أتربة مثارة في مُدن «الأحساء والخبر والدمام والقطيف وبقيق» بالمنطقة الشرقية، مُصاحبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، مُتوقعًا أن تنتهي هذه الموجة الساعة «7» مساء اليوم.

 

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