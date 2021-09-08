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وكيل إمارة جازان يناقش استعدادات ومشاركات أندية المنطقة للموسم الرياضي الحالي

وكيل إمارة جازان يناقش استعدادات ومشاركات أندية المنطقة للموسم الرياضي الحالي
وكيل إمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=1024613
جــازان- فضه عطيف:

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماعًا بمدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم بن يحيى الرياني، ورؤساء أندية حطين، والأمجاد، وبيش.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الرياضي بالمنطقة، ومناقشة استعداد الفرق للمشاركة في الموسم الحالي 2021م -2022م، ودعم أندية حطين، والأمجاد، وبيش المشاركة بدوري الدرجتين الثانية والثالثة على التوالي.

كما تم استعراض الأدوار المناطة بالأندية الرياضية في خدمة فئة الشباب، وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم واستقطابهم، وتوجيههم التوجيه السليم بما يساعدهم على المشاركة في مختلف البطولات والمجالات الرياضية.

وكيل إمارة جازان

وأكد وكيل إمارة منطقة جازان، أهمية ما تقوم به الأندية الرياضية في تنمية الروح الرياضية بمشاركتهم في مواسم كرة القدم، والعمل على تجهيز وتهيئة مقرات الأندية الرياضية بالمنطقة بما يضمن تفعيل مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية سعياً لتحقيق احتياجات أبناء المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأندية منطقة جازان، واستمع الجميع للتوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات تخص استعداد فرق المنطقة للمشاركة في الموسم الحالي والمواسم القادمة وذلك بتوجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة جـازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة.

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