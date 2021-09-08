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هل يحد فحص الإدمان قبل الزواج من نسب الطلاق؟.. استشاري يجيب

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هل يحد فحص الإدمان قبل الزواج من نسب الطلاق؟.. استشاري يجيب

هل يحد فحص الإدمان قبل الزواج من نسب الطلاق؟.. استشاري يجيب
فحص الإدمان
http://almnatiq.net/?p=1024626
محررو المناطق:

نفى المُستشار الأسري الدكتور «مسفر المالكي»، وجود أي سلبيات لإدراج فحص الإدمان ضمن فُحوصات الزواج، مُشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر غير صحيح.

 

وقال «المالكي» خلال أحدى حلقات برنامج «سيدتي» على قناة «روتانا خليجية»، إنَّ إداراج فحص الإدمان ضمن فُحوصات الزواج يحُد من نسب الطلاق، ويُعزِّز من العلاقة الزوجية ويزيد الثقة بين الزوجين.

 

ولفت إلى ضرورة توافُق بعض المعايير بين الزوجين وهي المعيار الديني والمعيار الاقتصادي، والمُستوى التعليمي والمُستوى الثقافي.

 

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