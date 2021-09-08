«إحسان»: يمكن للمُتبرع متابعة مصير كل ريال تبرع به بتلك الطريقة (فيديو)

محررو المناطق:

أكَّد الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» عبدالعزيز الحمادي، أنَّ المنصة تُوفِّر للمُتبرع مُتابعة كاملة لعملية إنفاق كل ريال تبرع به، مًشيرًا إلى أنَّ المنصة ساهمت في وقف أي مُمارسات تلاعب كانت تحدث بعمليات التبرُّع في الماضي.

وقال «الحمادي» في مُداخلة مع «نشرة النهار» على قناة «العربية»، إنَّ المنصة مسؤولة عن إدارة مبالغ التبرعُّات الخيرية، كما تُمكِّن المُتبرع من مُتابعة كل ريال تبرَّع به حتى وصوله إلى المُستفيد.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي: منصة “إحسان” هي المسؤولة عن إدارة مبالغ التبرعات الخيرية وبإمكان المتبرع متابعة كل ريال تبرع به pic.twitter.com/ib6v94FFgk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 8, 2021

وأضاف أنَّ المنصة تُرسل رسالة إلى المُستفيد عن مصير الأموال التي تبرَّع بها وتقرير عن حالة المشروع الذي ساهم فيه وما جرى فيه، إلى جانب توفير طُرق آمنة للتبرع خارج المملكة مثل «سقيا الماء» في أفريقيا وغيرها.