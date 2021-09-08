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«إحسان»: يمكن للمُتبرع متابعة مصير كل ريال تبرع به بتلك الطريقة (فيديو)

«إحسان»: يمكن للمُتبرع متابعة مصير كل ريال تبرع به بتلك الطريقة (فيديو)

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«إحسان»: يمكن للمُتبرع متابعة مصير كل ريال تبرع به بتلك الطريقة (فيديو)

«إحسان»: يمكن للمُتبرع متابعة مصير كل ريال تبرع به بتلك الطريقة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024638
محررو المناطق:

أكَّد الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» عبدالعزيز الحمادي، أنَّ المنصة تُوفِّر للمُتبرع مُتابعة كاملة لعملية إنفاق كل ريال تبرع به، مًشيرًا إلى أنَّ المنصة ساهمت في وقف أي مُمارسات تلاعب كانت تحدث بعمليات التبرُّع في الماضي.

 

وقال «الحمادي» في مُداخلة مع «نشرة النهار» على قناة «العربية»، إنَّ المنصة مسؤولة عن إدارة مبالغ التبرعُّات الخيرية، كما تُمكِّن المُتبرع من مُتابعة كل ريال تبرَّع به حتى وصوله إلى المُستفيد.

وأضاف أنَّ المنصة تُرسل رسالة إلى المُستفيد عن مصير الأموال التي تبرَّع بها وتقرير عن حالة المشروع الذي ساهم فيه وما جرى فيه، إلى جانب توفير طُرق آمنة للتبرع خارج المملكة مثل «سقيا الماء» في أفريقيا وغيرها.

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