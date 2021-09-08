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غرفة الرياض تعلن إطلاق جائزة أفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني 91

غرفة الرياض تعلن إطلاق جائزة أفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني 91
http://almnatiq.net/?p=1024644
المناطق - الرياض:

أعلنت غرفة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جائزة لأفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني السعودي 91، والشركات الإبداعية المُشاركة فيه.

وكتب الحساب الرسمي لغرفة الرياض على «تويتر»: “لجنة جائزة الحملات التسويقية المُنبثقة من لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض، تُعلِن عن إطلاق جائزة لأفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني السعودي 91 والشركات الإبداعية المُشاركة فيه”.

وفي الـ 23 من شهر سبتمبر من كل عام يحِل موعد اليوم الوطني للمملكة، وهذا التاريخ يعود إلى المرسُوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز _رحمه الله_ “برقم 2716″، وتاريخ “17 جمادى الأولى عام 1351هـ،”، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

 

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