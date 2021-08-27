تسبب سرطان الجلد.. استشاري يحذر من «النظارة الشمسية المقلدة»

قال استشاري جراحة شبكية العين «عادل العقيلي»، إنَّ لبس النظارات الشمسية المُقلدَّة قد يُعرِّض الإنسان للإصابة بسرطان الجلد، وهذا النوع يحدُث نتيجة للتعرُّض المُتكرر لأشعة الشمس.
فيديو | استشاري جراحة شبكية العين: لبس النظارة المقلدة أحد أسباب “سرطان الجلد”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BLwz9cOjKr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 8, 2021
وأضاف «العقيلي» في حديثه لـ«الإخبارية»، “إنَّ كبر حجم النظارة يقي المناطق المُحيطة بالعين من الإصابة بسرطان الجلد، مُشيرًا إلى أنَّ الوقاية لا تكون للكبار فقط بل يجب الحرص على شراء النظارة الشمسية للأبناء أيضًا”.
التعليقات (٠) اضف تعليق