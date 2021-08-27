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تسبب سرطان الجلد.. استشاري يحذر من «النظارة الشمسية المقلدة»

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تسبب سرطان الجلد.. استشاري يحذر من «النظارة الشمسية المقلدة»

تسبب سرطان الجلد.. استشاري يحذر من «النظارة الشمسية المقلدة»
«النظارة الشمسية المقلدة»
http://almnatiq.net/?p=1024648
محررو المناطق:

قال استشاري جراحة شبكية العين «عادل العقيلي»، إنَّ لبس النظارات الشمسية المُقلدَّة قد يُعرِّض الإنسان للإصابة بسرطان الجلد، وهذا النوع يحدُث نتيجة للتعرُّض المُتكرر لأشعة الشمس.

وأضاف «العقيلي» في حديثه لـ«الإخبارية»، “إنَّ كبر حجم النظارة يقي المناطق المُحيطة بالعين من الإصابة بسرطان الجلد، مُشيرًا إلى أنَّ الوقاية لا تكون للكبار فقط بل يجب الحرص على شراء النظارة الشمسية للأبناء أيضًا”.

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