التحالف يُدمر 15 منصة صاروخية للحوثيين شرق تعز

المناطق - وكالات:

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تدمير “15” منصة صاروخية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في غارات للتحالُف العربي شرق مدينة تعز، مما أدَّى لمقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي.

وذكرت الوكالة أنَّ قوَّات التحالُف شنَّت فجر اليوم عِدة غارات جوية على مواقع المليشيات شرق مُحافظة تعز، مِمَّا أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المدعُومة من إيران.

وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد “عبد الباسط البحر” لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالُف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للمليشيات في جبل أومان و”15″ قاعدة صاروخية في جبل العُلا ومفرق الشرمان ومُحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وأكَّد أنّ الغارات استهدفت بدقَّة عالية أهدافًا للمليشيات وتدمير مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

وقال البحر أن “ميليشيا الحوثي تكبَّدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات وأطقُم عسكرية”.