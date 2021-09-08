أخصائية تغذية: تناول اللحوم ضروري في هذا السن (فيديو)

محررو المناطق:

نصحت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة «أمل كنانة»، بضرورة إتِّباع نظام غذائي مُتوازن في الحياة.

وقالت «أمل كنانة» خلال إحدى حلقات برنامج «سيدتي» على قناة «روتانا خليجية»، إنَّ التوازُن في الغذاء مطلُوب، واللُحوم ليست ممنُوعة على الدوام بل على العكس يحتاجها الجسم في فتراتٍ كثيرة.

أخصائية التغذية العلاجية .. أمل كنانة : التوازن مطلوب في حياتنا .. واللحوم ليست ممنوعة على الدوام بل على العكس يحتاجها الجسم في فترات كثيرة @amalkenanah#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/WFx0ULrRet — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 8, 2021



ونوَّهت إلى أنَّ الكُتلة العضليّة للجسم تقِل بنسبة 1% كل عام بعد سِن الـ35، لِذا يجب تزويد الجسم بالبروتين الحيواني.