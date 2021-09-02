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بعد تداول صوره.. سائق حافلة يكشف سر تقديم الأطعمة والمشروبات للطالبات بالمجان

بعد تداول صوره.. سائق حافلة يكشف سر تقديم الأطعمة والمشروبات للطالبات بالمجان

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بعد تداول صوره.. سائق حافلة يكشف سر تقديم الأطعمة والمشروبات للطالبات بالمجان

بعد تداول صوره.. سائق حافلة يكشف سر تقديم الأطعمة والمشروبات للطالبات بالمجان
http://almnatiq.net/?p=1024700
محررو المناطق:

نشرت طالبة بجامعة الجوف صورًا على مواقع التواصل توثِّق قيام سائق حافلة بتقديم الأطعمة والمشروبات للطالبات مجانًا منذ 10 سنوات.

وأكَّد سائق الحافلة «عايد الوذيمان» أنه يعمل في هذه الوظيفة لشَغل الفراغ بعد التقاعد، حيثٌ كان يعمل في مديرية الدفاع المدني، مُشيرًا إلى أنه يُقدِّم هذه الضيافة التي تحتوي على أطعمة ومشروبات للطالبات منذ ما يقارب 10 سنوات.

ولفت «الوذيمان» إلى أنَّ الحافلة تنقُل الطالبات من وإلى الجامعة يوميًا على بعد 65 كم تقريبًا ، مُشيرًا إلى أنَّ طول المسافة كان السبب الرئيسي الذي دفعه لهذه المُبادرة، حيثٌ يُغادرن منازلهن 7 صباحًا حتى 4 عصرًا، فضلًا عمَّا رآه بابنته التي لا يكون لديها الوقت لتناول وجبة الإفطار في المنزل في بعض الأوقات.

وأضاف أنه يقوم بتقديم وجبات خفيفة من أطعمة ومشروبات للطالبات، وأنَّ الهدف من ذلك لم يكن التصوير أو الظهور أمام الناس.

ونوَّه إلى أنه مُلتزم بتطبيق جميع الاحترازات الصحية ومسافات التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، حيثٌ لا يُسمح بجلوس طالبتين بجانب بعضهما بنفس المقعد.

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