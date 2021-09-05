«أبشر» يتيح الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات بخطوتين

محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» فيديو توعوي يوضَِح طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

وأكَّدت المنصة التابعة لوزارة الداخلية، عبر الفيديو أنَّ الخدمة تُمكِّنك بكل سهولة من الإطلاع على تفاصيل تأمين سياراتك.

خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر تمكنك بكل سهولة من الإطلاع على تفاصيل تأمين سياراتكhttps://t.co/Qs5n5PEPGe pic.twitter.com/OP65YKSwOV — أبشر (@Absher) September 8, 2021

وذكر الفيديو أنَّ طريقة الوصول للخدمة بتسجيل الدخول في منصة أبشر والكتابة بمُحرك البحث للانتقال السريع «الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات».