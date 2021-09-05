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«أبشر» يتيح الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات بخطوتين

«أبشر» يتيح الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات بخطوتين
http://almnatiq.net/?p=1024703
محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» فيديو توعوي يوضَِح طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

وأكَّدت المنصة التابعة لوزارة الداخلية، عبر الفيديو أنَّ الخدمة تُمكِّنك بكل سهولة من الإطلاع على تفاصيل تأمين سياراتك.

وذكر الفيديو أنَّ طريقة الوصول للخدمة بتسجيل الدخول في منصة أبشر والكتابة بمُحرك البحث للانتقال السريع «الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات».

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