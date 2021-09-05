«العالمي يعلن قائمته الآسيوية».. 30 لاعبًا يمثّلون النصر وحمدالله يقود الهجوم

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كشف نادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، عن قائمة الفريق المُشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي يتقدمها الرُباعي الأجنبي، عبدالرزاق حمدالله وفينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وماشاريبوف.

وجاءت القائمة المُكوَّنة من 30 لاعبًا كما يلي:

في حراسة المرمى: وليد عبدالله – نواف العقيدي – أمين بخاري – رائد أزيبي.

خط الدفاع: عبدالله مادو – عبدالإله العمري – نايف الماس – علي لاجامي – محمد فتيل – آسر هوساوي – يوسف حقوي – منصور الشمري – سلطان الغنام – حمد المنصور – عبدالرحمن العبيد – محمد قاسم.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – عبدالمجيد الصليهم – علي الحسن – مختار علي – أيمن يحيى – سامي النجعي – خليل العيسى – عبدالفتاح عسيري – ماشاريبوف – خالد الغنام – اندرسون تاليسكا.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – فينسنت أبو بكر – عبدالفتاح آدم.