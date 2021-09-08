«التجارة»: توثيق أكثر من 42 ألف عقد تأسيس وقرار شركاء.. 78% منها بشكل إلكتروني

المناطق - الرياض:

كشفت وزارة التجارة، عن توثيق أكثر من 42 ألف قرار شُركاء وعقد تأسيس للشركات، حيثٌ بلغ ما جرى توثيقه منها إلكترونيًا 78%، وذلك خلال شهر يوليو.

وتصدرَّت منطقة الرياض، قائمة المناطق في توثيق عقود التأسيس وقرارات الشُركاء إلكترونيًا بواقع 6818 عقد تأسيس، و10213 قرار شُركاء، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2631 عقد تأسيس، و5816 قرار شُركاء، ثم المنطقة الشرقية بواقع 1442 عقد تأسيس، و3123 قرار شُركاء.

وأتاحت الوزارة خدمة توثيق عقود تأسيس الشركات، وتعديل قرارات الشُركاء إلكترونيًا وفي ذلك في إطار تسهيل بدء ومُمارسة العمل التجاري.