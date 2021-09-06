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وزير الخارجية: نأمل أن تكون الحكومة الأفغانية المؤقتة خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية: نأمل أن تكون الحكومة الأفغانية المؤقتة خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار
وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=1024760
المناطق - واس:

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأعرب وزير الخارجية في بداية كلمته عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابول.

وجدد وزير الخارجية وقوف المملكة إلى جانب شعب أفغانستان، خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم، موكدًا دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدًا عن التدخل الخارجي.

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة تأمل أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية.

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