أمير الجوف يوجه بالبدء بمسوحات المرصد الحضري في سكاكا

محررو المناطق:

وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جميع المُحافظات والإدارات الحكومية والجهات المُختصة بالتعاون مع أمانة المنطقة؛ لإنجاح المسُوحات الميدانية الاجتماعية والاقتصادية التي تبدأ فعالياتها بسكاكا (الأحد) المُقبِل.

ويشمل المسح، نحو 2500 أسرة مُوزعَّة على أحياء مدينة سكاكا، حيث يُنفذ المسح فريق مُختص في أعمال المسُوحات الميدانية باستخدام أحدث الوسائل التقنية في المجال.

ويسعى المرصد الحضري لأمانة الجوف إلى تطبيق أفضل المُمارسات المحلية والعالمية في الرصد الحضري، وإنجاز المسوحات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير بيانات إحصائية واقعية دقيقة تُساعد صُناَّع القرار في التخطيط للمشروعات التنموية والخدمات البلدية.