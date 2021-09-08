تحذير هام من «الصحة»: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا

حذرت وزارة الصحة، من تأثر بعض الفئات من الأطفال بمُضاعفات فيروس «كورونا» بشكل أشد، داعيةً إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الفئات تتضمن من لديهم أمراض القلب الخَلقية منذ الولادة، ومن يستخدم أدوية تثبيط المناعة، ومن لديهم أمراض تنفُسية مُزمنة مثل الربو، ومرضى السكري.
يُصاب الأطفال بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهناك فئات تتأثر بشكل أشدّ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية عنصر أساسي في حمايتهم بإذن الله. pic.twitter.com/2k0Thzdzso
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 8, 2021
ودعت إلى الاستمرار بالخُطة العلاجية الخاصة بالطفل، والالتزام بالإجراءات الوقائية، والتأكُّد من أخذ الفئة العُمرية «12 إلى 18» عامًا جرعتي اللقاح.
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