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تحذير هام من «الصحة»: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا

تحذير هام من «الصحة»: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا

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تحذير هام من «الصحة»: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا

تحذير هام من «الصحة»: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا
4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا
http://almnatiq.net/?p=1024796
محررو المناطق:

حذرت وزارة الصحة، من تأثر بعض الفئات من الأطفال بمُضاعفات فيروس «كورونا» بشكل أشد، داعيةً إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

 

وأوضحت الوزارة، أن تلك الفئات تتضمن من لديهم أمراض القلب الخَلقية منذ الولادة، ومن يستخدم أدوية تثبيط المناعة، ومن لديهم أمراض تنفُسية مُزمنة مثل الربو، ومرضى السكري.

ودعت إلى الاستمرار بالخُطة العلاجية الخاصة بالطفل، والالتزام بالإجراءات الوقائية، والتأكُّد من أخذ الفئة العُمرية «12 إلى 18» عامًا جرعتي اللقاح.

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