«العقوبات من 10 إلى 100 ألف ريال».. الداخلية تحذر مخالفي الإجراءات الاحترازية

محررو المناطق:

حذَّرت وزارة الداخلية من خطورة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشِّي فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر» منشورًا للتعريف بأبرز المُخالفات التي يحظر على منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشِّي فيروس كورونا، مُشدِّدة على أنَّ مُخالفات عدم الالتزام بتدابير كورونا لها عُقوبات رادعة تتراوح من 10 آلاف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال حسب حجم المنشأة.

وفيما يلي قائمة الداخلية لأبرز المخالفات والعقوبات: