طلب جديد من «تراكتور» للاتحاد الآسيوي بشأن مباراته أمام النصر

المناطق - وكالات:

تقدَّم نادي تراكتور سازي الإيراني، بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتعدیل قائمته الآسيوية أمام النصر وإضافة 5 لاعبين جدد من فريقه تحت 23 عامًا.

وتمسَّك الاتحاد الآسيوي، بإقامة المُباراة في موعدها مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال.

وتعتزم بعثة النصر المُغادرة في الموعد المُحدد إلى العاصمة القطرية الدوحة، دون وجود تغيير في خُطط الفريق.

ويُعاني تراكتور من أزمة كُبرى حاليًا، بعد إعلانه إصابة عدد من لاعبيه بعدوى «كورونا»، بالإضافة إلى فرد من أعضاء الجهاز الفني.