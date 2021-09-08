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مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا

مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا

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مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا

مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا
مختص في الموارد البشرية أسامة الشمري
http://almnatiq.net/?p=1024825
محررو المناطق:

قال المُختص في الموارد البشرية «أُسامة الشمري»، إن اشتراط كشف الوجه بالنسبة للفتيات يعد أحد أبرز المُمارسات الخاطئة والمُخالفة لنظام العمل، مُشدِّدًا على أنَّ كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، ويجب على الفتيات رفض الوظائف التي تطلب مثل تلك الشروط.

وأضاف «الشمري» خلال مقابلة مع برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» إنَّ هذه المُمارسات الخاطئة لا ينص عليها النظام، والفكرة الأساسية أنَّ هناك وظيفة وهناك مُتطلبات لهذه الوظيفة، ومُتطلبات الوظيفة تُحدِدها المهام الوظيفية المطلوبة من المُوظف أو المُوظفة، لذلك نقول إنه لم يذكر في أي تشريع أن يُقيِّد أي تمييز لاختيار أحد الجنسين لشغل الوظائف المختلفة”.

وتابع: «هذا من التمييز مرفوض من قبل منظمة العمل الدولية ونظام العمل السعودي، وهذه مُمارسات وتشوهات خاطئة من قبل أشخاص لا يملكون الكفاءة الإدارية الكافية، وكذلك أصحاب بعض المشروعات الناشِطة وبخاصة التجارية التي تسعى لاستغلال فئة من الشباب».

وأوضح «الشمري» أنَّ “أي تجاوز من هذه التجاوزات يجب أن يتم مواجهته بالمُساهمة  المُجتمعية، وبدون هذه المُساهمة لن نستطيع القضاء على هذه التجاوزات”، مُشدِّدًا في الوقت ذاته على أن شروط مثل حسن الوجه والتفريق بين الأشخاص على حسب اللون يعد خرقًا للنظام، وتجاوز لاخلاقيات العمل، ويعد تجاوز غير مقبول، ومُواجهة هذه التجاوزات لن يتم إلا بالمُساهمة المُجتمعية”.

ودعا الفتيات إلى ضرورة رفض مثل تلك الوظائف، قائلًا: «يجب على الفتيات ألَّا تقبل مثل هذه العروض، وإن لم تجد نفسها بهيئتها تتناسب مع متطلبات الوظيفة لا تقبلها نهائيًا».

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