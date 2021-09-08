ابتسام الشهري: «مدرستي» من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني.. وهذه أهم التحديثات الجديدة

محررو المناطق:

قالت «ابتسام الشهري»، المُتحدِّث الرسمي للتعليم العام، إن منصة مدرستي واحدة من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني وهذا شئ نفخر به، ونعمل هذا العام على استكمال النجاحات التي بدأناها العام الماضي.

وأضافت «ابتسام الشهري» خلال مُقابلة مع قناة «العربية»، أنَّ المنصة أصبحت جزء من اليوم الدراسي حيث يمكن للطلاب من خلال المنصة استكمال واجباتهم والاطلاع على المقررات والمصادر داخل المنصة.

متحدث التعليم العام لـ @AlArabiya: #منصة_مدرستي أصبحت جزءاً من اليوم الدراسي للطلبة، وتمّ تطويرها بإضافة المقررات المعيارية الإلكترونية، و #منصة_روضتي لمرحلة رياض الأطفال.

pic.twitter.com/WsztYu6ewr — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 8, 2021

أبرز التحديثات :

وعن أبرز التحديثات داخل المنصة، قالت «الشهري» إنَّ أهم التحديثات إضافة المُقررات المعيارية الإلكترونية التي تُتيح للطالب والطالبة الوصول إليها في أي وقتٍ يتناسب مع يومهم وجدولهم الدراسي، وتُعزز لديهم الدافع للتعلم، كما تُتيح لولي الأمر والمُعلم الاطلاع على نتائج الطلاب”.