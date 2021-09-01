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اضطراب عصبي نادر.. عرض جديد ضمن الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»

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اضطراب عصبي نادر.. عرض جديد ضمن الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»

اضطراب عصبي نادر.. عرض جديد ضمن الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»
لقاح أسترازينيكا
http://almnatiq.net/?p=1024848
المناطق - وكالات:

أعلنت وكالة الأدوية التابِعة للاتحاد الأوروبي، إضافة عرض جانبي مُحتمل للقاح «أسترازينيكا» المُضاد لفيروس «كورونا».

 

وأظهرت التحديثات الدورية للسلامة الخاصة بالوكالة، أنَّ مُتلازمة «جيان باريه» التي تُعد اضطرابًا عصبيًا نادرًا تم إضافتها كعرض جانبي مُحتمل للقاح أسترازينيكا.

 

وسجلت الوكالة، بعض الآثار الجانبية الأخرى الأقل شِدة للقاحي «جونسون اند جونسون، ومودرنا».

 

جدير بالذكر أن متلازمة جيلان باريه عبارة عن ضعف عضلي يظهر بطريقة سريعة ويحدث نتيجة لوجود ضرر بالجهاز العصبي المحيطي يسببه الجهاز المناعي.
 

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