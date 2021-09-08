ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق اليمنيين.. والمطرب يحيى صعصعة آخر الضحايا

محررو المناطق:

هاجمت عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأربعاء، منزل المطرب اليمني «يحيى صعصعة» في محافظة حجة، وقامت باعتقاله بعد ساعات من خطفها الفنان «يوسف البدجي» من أمام منزله في صنعاء، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وقالت المصادر إن اعتقال «صعصعة» أتى بعد إحيائه حفلًا غنائيًا في أحد الأعراس بمديرية كحلان عفار في حجة، ضمن موجة من الانتهاكات التي تمارسها عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.

وتتزايد جرائم عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، حيث تتنوع ما بين عمليات الخطف والترهيب في الآونة الأخيرة، حيث اعتقلت خلال الأيام الماضية الفنان «أصيل علي أبو بكر» أثناء إحيائه حفل زفاف في العاصمة اليمنية بذريعة مخالفته لتعليمات الحوثي التي تمنع الغناء والفن.

كما سبق أن أوقفت الفنان «فؤاد الكبس»، وأمرته بالتوقف عن الغناء والتحوُّل إلى الأناشيد الدينية.